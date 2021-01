FC Bayern : "Ich wusste, dass...": Bayern-Held Kingsley Coman enthüllt Vorahnung

Hansi Flick überraschte an jenem Abend in seiner Aufstellung vor allem auf einer Position. Statt des bisher überzeugenden Ivan Perisic erhielt Kingsley Coman den Vorzug.

"Ich erfuhr es am Spieltag gegen 13 Uhr. Ich war so glücklich in diesem Moment", erinnert sich dieser in BILD. Er habe zwar eine Maske getragen, darunter aber ein riesiges Lächeln gehabt.

Für den Franzosen war es gleich aus verschiedenen Perspektiven ein besonderer Abend. Für Coman war es nicht nur das erste Champions-League-Finale seiner Karriere. Gleichzeitig ging es mit PSG auch gegen seinen Ex-Klub, für den er neun Jahre lang spielte.