Thomas Müller auf Wunschliste von United-Trainer Ten Hag

Dass Thomas Müller (34) seine Fußballschuhe nach der Saison noch nicht an den Nagel hängt, ist spätestens seit Dienstag klar. Die Ikone des FC Bayern erklärte, dass er über die Saison hinaus weiterspielen möchte. Ob das in München sein wird, bleibt offen, da sein Vertrag ausläuft. Manchester United soll Interesse am Offensivspieler zeigen.