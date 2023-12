Manuel Neuer: Bayern-Ikone wertet Verlängerung als "Zeichen an Julian Nagelsmann"

Manuel Neuer (37) hat seinen Vertrag beim FC Bayern kürzlich bis zum Sommer 2024 verlängert. Laut Klublegende Jean-Marie Pfaff (70) sendet der Keeper damit gleich mehrere Signale an die Konkurrenz.

In seiner AZ-Kolumne "gratulierte" Pfaff zunächst sowohl dem FC Bayern als auch Manuel Neuer zu dieser "richtungsweisenden Entscheidung".

"Zum einen macht der Verein klar, dass man auch nach der schweren Verletzung des Stammtorhüters vollstes Vertrauen in die Stärken Neuers hat, zum anderen setzt auch Neuer ein klares Zeichen an alle, die bereits sein Karriereende vorhergesehen haben", schrieb der Belgier.

Er selbst wagte diesbezüglich eine kühne These. "Warum sollte Neuer nicht bis 40 Jahren im Tor stehen?", fragte Pfaff. "Es gibt prominente Kollegen, die das auch geschafft haben, wie Dino Zoff oder Gigi Buffon."

Manuel Neuer - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Pfaff sieht Manuel Neuer als Nummer eins im DFB-Tor

Die beiden Italiener vereint darüber hinaus, dass sie bis ins hohe Alter für die Nationalmannschaft spielten. Pfaff traut Neuer einen ähnlichen Karriereweg zu.

"Neuers Vertragsverlängerung ist natürlich auch ein Zeichen an Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft: Seht her, ich habe noch lange nicht vor, mich zurückzuziehen! An ihm als Nummer eins kann kein Weg vorbeigehen", ist sich Pfaff sicher.

Gemeinsam mit der DFB-Auswahl könnte Neuer bei der kommenden Europameisterschaft außerdem eine gute Rolle spielen. Das deutsche Team habe bei den letzten beiden Turnieren zwar enttäuscht. "Aber ich bin mir sicher, im eigenen Land werden wir wieder eine starke deutsche Mannschaft erleben. Ob es für den Titel reicht? Das wird sich zeigen", hielt sich Pfaff in diesem Punkt zurück.

Verwendete Quellen

abendzeitung-muenchen.de