Malik Tillman Bayern-Juwel vor Wechsel zu den Glasgow Rangers?

Malik Tillman (20) kam für den FC Bayern in der Bundesliga bisher viermal zum Einsatz. Die Chancen auf regelmäßige Spielzeit sind für den Offensivspieler an der Säbener Straße allerdings gering. Zeit für einen Vereinswechsel?

Nach Informationen der Tageszeitung Daily Mail zeigt der schottische Traditionsverein Glasgow Rangers Interesse an einer Verpflichtung des zweimaligen US-amerikanischen Nationalspielers, der noch bis 2024 bei Bayern im Wort steht.

Tillman soll die Aussicht auf regelmäßige Einsätze in der schottischen Liga gefallen. Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive des deutschen Rekordmeisters war in den vergangenen Wochen eine Ausleihe des ehemaligen deutschen U21-Nationalspielers im Gespräch.