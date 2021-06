FC Bayern : Bayern-Keeper Ron-Thorben Hoffmann will weg

Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft des FC Bayern in die Regionalliga stehen in dieser einige Veränderungen an. Stammkeeper Ron-Thorben Hoffmann möchte den Verein verlassen.

Für mindestens die nächsten beiden Jahre ist die Torhüterposition beim FC Bayern mit Manuel Neuer besetzt, an der Hackordnung wird sich dementsprechend nicht viel ändern. Zur Folge hat dies, dass die Neuer-Vertreter über einen Wechsel sinnieren.

Alexander Nübel will sich verleihen lassen, der OSC Lille sowie der AS Monaco wurden in den letzten Wochen als mögliche Abnehmer gehandelt. Und auch Ron-Thorben Hoffmann denkt über einen Abschied aus München nach. Der Ballschnapper möchte den FCB verlassen, schreibt der kicker.

Ursächlich für den Wechselwunsch sei der Abstieg der zweiten Mannschaft, die als amtierender Meister den Klassenerhalt in der 3. Liga nicht bewerkstelligen konnte und daher in der kommenden Saison an der Regionalliga teilnehmen wird.