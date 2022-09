FC Bayern Bayern-Legende fordert: Joshua Kimmich auf die Bank setzen!

Bundesliga-Experte

Bayern-Fan seitdem er denken kann. Kennt sich in Sachen Rekordmeister und Bundesliga bestens aus, seit 2022 im Team von Fussballeuropa.com.

Joshua Kimmich wird von Ex-Münchner Markus Babbel hart kritisiert - Foto: / Getty Images

Die Bayern stecken in einer Krise. In der Bundesliga ist der erfolgsverwöhnte Rekordmeister seit vier Spielen sieglos. Klar, dass da Kritik aufkommt. Unter anderem an Joshua Kimmich.

Harte Kritik an Joshua Kimmich. "Mal spielt er auf der Sechs, dann auf der Acht, als Zehner oder Linksaußen. Er turnt überall herum, nur nicht da, wo er spielen sollte", schimpft Bayern-Legende Markus Babbel (elf Titel mit den Bayern) in Richtung des Ex-Stuttgarters. Damit noch nicht genug. Babbel kritisiert weiter: "Mittlerweile habe ich bei ihm das Gefühl, dass er glänzen will und dass man ihn aufgrund seines Status nicht mehr angreifen, geschweige denn berühren darf." Babbel: Joshua Kimmich hat Positions-Disziplin verloren Kimmich habe in den letzten Jahren "überragende" Leistungen gezeigt, habe sich einen Weltklasse-Status erspielt. Doch bereits in der vergangenen Saison sei ihm aufgefallen, dass Kimmich, "nicht mehr die Disziplin hat, auf seiner Position zu spielen", so der ehemalige Liverpooler.