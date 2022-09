FC Bayern Bayern-Legende: "Julian Nagelsmann weiß, dass er liefern muss"

Julian Nagelsmann durchlebt aktuell seine erste Krise als Trainer des FC Bayern - Foto: / Getty Images

Julian Nagelsmann ist der teuerste Trainer in der Geschichte der Bundesliga. 25 Millionen Euro Ablöse machte der FC Bayern vor knapp einem Jahr locker. Aktuell durchlebt der 35-Jährige seine erste Krise. Bayern-Legende Klaus Augenthaler weiß um die hohen Erwartungen an den jungen Trainer, glaubt aber an die Wende zum Guten.

"Nagelsmann weiß, dass er liefern muss. Die Ziele hat er mit dem Verein besprochen, sie sind kein Geheimnis", sagte der langjährige Abwehrchef des FC Bayern im Interview mit dem Fachblatt Kicker. Dass Nagelsmann zu jung für den großen Druck an der Säbener Straße ist, glaubt Augenthaler nicht: "Und ihm war vorher sicher bewusst, dass der Wind rauer wird, wenn er fünf Punkte hinter dem ersten steht." Der 27-fache Nationalspieler erwartet, dass Nagelsmann aus der aktuellen Krise lernen wird: "Die jetzige Erfahrung wird Nagelsmann abhärten und stärken." Der FC Bayern belegt nach sieben Spieltagen lediglich den fünften Tabellenplatz der Bundesliga. Zuletzt gab es vier sieglose Spiele in Folge. Dreimal trennte man sich Unentschieden (Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart Union Berlin), gegen Augsburg verlor man 0:1.