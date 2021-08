FC Bayern : Neuer Kompany-Schützling Joshua Zirkzee schnürt Doppelpack für Anderlecht

Andre Oechsner Joshua Zirkzee ist für das kommende Jahr vom FC Bayern an den RSC Anderlecht verliehen, bei dem er am Wochenende einen vorzüglichen Auftritt hinlegte. Nun will er mehr.

Beim Auswärtsspiel des RSC Anderlecht gegen Cercle Brügge avancierte Joshua Zirkzee zum Matchwinner. Zunächst besorgte die Leihgabe des FC Bayern nach einer Viertelstunde den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, um wiederum 15 Minuten später die Weichen auf Sieg zu stellen. Zirkzees Doppelpack beim 2:1-Erfolg war somit spielentscheidend. "Für einen Stürmer ist das natürlich immer schön. Ich bin jetzt ein bisschen müde. Es ist lange her, dass ich so lange in einem Spiel gespielt habe", sagte Zirkzee mit einem Lächeln auf dem Gesicht. "Ich bin nahe an meiner besten körperlichen Verfassung, auch wenn ich heute wegen Krämpfen ausgewechselt werden musste." Zirkzee wartete im ersten Ligaspiel gegen den RFC Seraing (3:0) ebenso wie in der Europa League gegen den albanischen Teilnehmer KF Laci (3:0) vergeblich auf seinen Debüttreffer. Der 20-Jährige hat nach seinem erfolgreichen Wochenende Lunte gerochen.