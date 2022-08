Bundesliga Bayern schwächt die Konkurrenz – von wegen! Dieser Verein holt die meisten Bundesliga-Stars

Viele Kritiker werfen dem FC Bayern regelmäßig vor, nur an der Spitze der Bundesliga zu stehen, weil dem Rest der Liga die besten Profis abgejagt werden. Eine These, die in Zukunft wohl seltener am Stammtisch zum Besten gegeben wird.