FC Bayern Bayern sichert sich Klausel bei Adrian Fein

Nach Informationen der Sport Bild sichert sich der Rekordmeister eine Weiterverkaufsbeteiligung für den 23-Jährigen, der sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem Eredivisie-Klub bis 2024 anschließen wird.

Fein war 2006 aus der Jugendabteilung von 1860 München zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Eine Rolle in der ersten Mannschaft spielte der Ex-U21-Nationalspieler aber nicht. Nach fünf Leihgeschäften (Regensburg, Greuther Fürth, Dynamo Dresden, Hamburger SV, PSV Eindhoven) endet Feins Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt in Kürze.