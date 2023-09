Jamal Musiala flirtet mit der "stärksten Liga der Welt" - und lässt mit Aussage über Alphonso Davies aufhorchen

"Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga der Welt zurzeit, aber ich fühle mich wohl hier und bin fokussiert darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein", erklärte der 20-Jährige entschlossen, ließ jedoch ein kleines Fenster für einen möglichen Wechsel offen: "Aber du weißt nie, was in ein paar Jahren sein wird."

Dennoch scheint der Youngster nicht abgeneigt, seine Schuhe in Zukunft nochmal für eine andere Mannschaft zu schnüren. Gegenüber der Sportbild hat der 23-fache deutsche Nationalspieler über einen eventuellen Abschied gesprochen.

Seit Jamal Musiala 2019 aus der Jugend des FC Chelsea in die U17 des FC Bayern wechselte, erlebte der mittlerweile 20-Jährige einen rasanten Aufstieg. Mittlerweile steht er bei 130 Profi-Einsätzen für die Münchener (31 Tore, 24 Vorlagen) und gilt als unumstrittener Stammspieler.

Jamal Musiala steht noch drei Jahre in München unter Vertrag - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Zunächst wolle er sich ohnehin aufs Sportliche konzentrieren: "Ich will einer der besten Spieler der Welt sein. Das ist mein Anspruch. In ein bis zwei Jahren will ich auf dem höchstmöglichen Level sein."

Mit dem deutschen Rekordmeister hat Musiala neben der Champions League 2019/20 bereits viermal den Bundesliga-Titel, dreimal den Superpokal sowie jeweils einmal die Klub-Weltmeisterschaft und den Supercup gewonnen.

Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2026, somit bleibt Bayerns neuem Sportdirektor Christoph Freund noch genügend Zeit, dem gebürtigen Stuttgarter seine minimalen Wechselgedanken auszutreiben.