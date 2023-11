Bayern-Talent Tillman fühlt sich pudelwohl in Eindhoven

Aktuell hat der FC Bayern München sieben Spieler an andere Vereine verliehen. Einer davon ist Malik Tillmann, der seine Fußballschuhe aktuell für PSV Eindhoven in den Niederlanden schnürt.

Nun äußerte sich der 21-jährige zu den ersten Monaten bei seiner Leihstation und einen etwaigen Verbleib in der Eredivisie über den kommenden Sommer hinaus.

Gute Auftakt-Bilanz

"Ich habe meine Zeit beim PSV vom ersten Tag an, sehr genossen. Es war der richtige Schritt. Wir spielen in der Champions League und das war eine sehr wichtige Voraussetzung für mich", so der Offensivspieler gegenüber Voetbal International.

Tatsächlich kam der gebürtige Nürnberger im erwähnten Wettbewerb schon zu fünf Saisoneinsätzen, in der Liga hat er in acht Spielen bereits fünf Tore erzielt.

Nach der Leihstation bei den Glasgow Rangers scheint der Nationalspieler der USA in einer größeren Liga den nächsten Schritt zu machen, ob er die nächste Entwicklungsstufe als Rückkehrer zu seinem Stammverein anstrebt, ließ Tillmann offen.

Über das Leih-Ende hinaus bei PSV?

Viel mehr brachte er auch eine mittelfristige Zukunft in Eindhoven ins Gespräch: "Ich weiß nicht, wie es nach dieser Saison weitergeht. Das hängt von PSV und Bayern ab. Wenn der PSV die Kaufoption zieht, glaube ich nicht, dass ich viel dazu zu sagen habe. Dann würde ich beim PSV auf einem hohen Niveau spielen, ich möchte mich verbessern und schließlich einen Schritt nach oben machen", zitiert fcbinside.de aus Tillmanns Interview mit Voetbal International.

Man darf gespannt sein, wie Tillmanns Zukunft auf Vereinsebene aussehen wird. Bislang ist die Leihe nach Eindhoven jedenfalls als Erfolg zu betrachten, wenngleich er dort noch nicht absoluter Stammspieler ist. PSV hat dem Vernehmen nach, eine Kaufoption ausgehandelt, die wohl zwischen 13 und 15 Millionen liegen soll.

