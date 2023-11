Harry Kane träumt von Messi - gibt es eine gemeinsame Zukunft?

Natürlich weiß Kane, dass eine Zusammenarbeit beim FC Bayern, nahezu ausgeschlossen ist. Schließlich lässt Messi seine Karriere Inter Miami in den USA ausklingen, während Kane den anvisierten Champions League-Titel mit den Bayern jagt. In Europa wird es wohl nie eine Zusammenarbeit der beiden Mega-Stars geben.

Die Antwort: Lionel Messi! Der Weltmeister und seit kurzem achtmaliger Ballon d’Or-Gewinner hat es Kane also besonders angetan: "Ich würde gerne mit Messi spielen. Er ist einer der größten Spieler, die jemals unser Spiel gespielt haben", so der mit 17 Treffern erfolgreichste Torschütze, der aktuellen Bundesliga-Spielzeit.

Gemeinsame Zukunft in den USA?

Doch vielleicht woanders. Zwar hat Kane bei den Münchenern noch einen Vertrag bis 2027, doch eine Zukunft in den USA schloss er nie aus. Sollte er seine Ziele mit dem deutschen Rekordmeister also erreichen, könnte es ihn nach Vertragsende – bei frühzeitig erreichten Zielen theoretisch sogar ein Jahr früher – in die Staaten ziehen.

Wenn er Glück hat – je nach Wechselzeitpunkt – könnte Messi mit 39 Jahren (2026) oder 40 Jahren (2027) noch in Miami spielen und Kane könnte sich dem Argentinier dort anschließen.

Gegenwart mit Sane in Bayern

Im Hier und Jetzt zählt für Kane natürlich nur der FC Bayern. An der Säbener Straße kann er sich aktuell jedenfalls nicht über seine Mitspieler beschweren. Die Münchener sind spätestens seit vergangener Woche richtig gut drauf. Besonders ein Teamkollege Kanes sticht heraus – Leroy Sane.

Nach dem Flügelspieler befragt, geriet Harry Kane regelrecht ins Schwärmen: "Er hat so viele Fähigkeiten, nicht nur durch sein Tempo, sondern auch am Ball. Er ist wahrscheinlich unser bester Spieler der Saison", so der Kapitän der Three Lions nach dem 4:2-Sieg gegen Heidenheim über seinen Klub-Kollegen.

Natürlich ging es hier auch um die Assists, die der Torjäger bereits von seinem kongenialen Partner aufgelegt bekommen hat: "Nett", so Kanes Antwort mit einem Lächeln auf den Lippen über die bereits vier direkten Vorlagen Sanes für Kanes Tore in der Bundesliga.

