Sporting Lissabon Bayern und BVB wollten Sporting-Neuzugang Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste heuert am 1. Juli gegen eine Ablösezahlung von 10 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von 2 Millionen bei Sporting Lissabon an und unterschreibt einen Arbeitsvertrag bis 2026. 45 Millionen Euro werden als Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hinterlegt.

St. Juste, der unter anderem durch sein hohes Tempo und eine gute Ballbehandlung besticht, hatte durchaus auch andere Optionen auf dem Tisch. Der FC Sevilla aus Spanien sowie die Premier-League-Klubs Newcastle, West Ham United und Leicester City sollen Interesse bekundet haben.

Wie die niederländische Tageszeitung De Telegraf berichtet, war sogar der FC Bayern an dem 25-Jährigen dran. Demnach soll vor allem Julian Nagelsmann (34) von St. Juste überzeugt sein, der Bayern Trainer sehe in ihm einen "Allround-Verteidiger, der perfekt in die Philosophie" passe.