FC Bayern vs. Juventus: Transfer-Duell um Khephren Thuram?

Der FC Bayern und Juventus Turin könnten sich in naher Zukunft ein Transfer-Battle liefern. Einem Bericht aus Italien zufolge sollen beide Klubs an Khephren Thuram (22) von OGC Nizza interessiert sein. Der Franzose dürfte aber nicht günstig werden.

Dass der FC Bayern im Mittelfeld Nachholbedarf sieht, ist spätestens seit dem abgelaufenen Transferfenster klar geworden. Besonders Trainer Thomas Tuchel beharrte darauf, eine "Holding Six" zu verpflichten – bekam sie letztlich aber nicht, so dass mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Konrad Laimer lediglich drei gelernte zentrale Mittelfeldspieler im Kader stehen.

Thuram statt Palhinha im Winter zu Bayern?

Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass man Ryan Gravenberch kurz vor Toresschluss an den FC Liverpool verkaufte. Ein Transfer von Joao Palhinha scheiterte dramatisch am Deadline Day, doch der Plan, einen Sechser zu verpflichten, scheint immer noch vorhanden zu sein.

So berichtet die italienische Zeitung Tuttosport, dass die Münchener weiterhin Interesse an Khephren Thuram von OGC Nizza zeigen. Bereits vor einigen Wochen ist der Bruder von Inter-Stürmer Marcus und Sohn von Frankreich-Legende Lilian mit den Bayern in Verbindung gebracht worden. Der Vertrag des 22-Jährigen in Nizza läuft noch bis 2025, laut Transfermarkt.de wird sein Marktwert auf 40 Millionen Euro geschätzt.