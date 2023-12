Bayern will Nordi Mukiele – PSG erteilt wohl keine Freigabe

In Sachen Innenverteidiger-Suche ist der FC Bayern um Sportdirektor Christoph Freund (46) fleißig am Beobachten. Offenbar hat es mit Nordi Mukiele (26) ein weiterer Verteidiger auf die Liste des deutschen Rekordmeisters geschafft. Doch Paris Saint-Germain erteilt dem Franzosen aus einem bestimmten Grund keine Freigabe.

In knapp drei Wochen startet das Januar Transferfenster. Für Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ist es die erste Transferperiode, seit er im September beim deutschen Rekordmeister angefangen hat. Direkt zu Beginn seiner Amtszeit bekommt es der Österreicher mit einigen Aufgaben zu tun.

Mukiele bei PSG nur Back-up

Neben der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler will sich der FC Bayern in der Innenverteidigung verstärken. Zahlreiche Kandidaten wurden bereits mit den Münchenern in Verbindung gebracht – mit Nordi Mukiele hat nun laut der Sportbild ein weiterer Spieler das Interesse geweckt.

Demnach würde man den Franzosen, der zwischen 2018 und 2022 bereits in der Bundesliga bei RB Leipzig gespielt hatte, gerne im Winter unter Vertrag nehmen. Bei Paris Saint-Germain kommt Mukiele in neun Einsätzen lediglich auf 396 Spielminuten und ist hinter Achraf Hakimi (25) nur Ersatz. Trotz seiner Reservistenrolle will PSG den 26-Jährigen wohl nicht abgeben, heißt es.

Nordi Mukiele - Foto: MDI / Shutterstock.com

Darum will PSG Mukiele nicht abgeben

Denn im Januar steht der Africa Cup bevor, bei dem Hakimi mit Marokko teilnehmen und dadurch mehrere Wochen fehlen wird. Dann will man Mukiele als Back-up haben, um keinen großen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen. Damit scheint ein Transfer zu den Bayern unwahrscheinlich.

Auch wenn der ehemalige RB-Profi perfekt ins gewünschte Profil passen würde. Er kann sowohl rechts als auch innen verteidigen und würde damit gleich zwei Baustellen schließen. Hintergrund der Bayern-Suche ist unter anderem die Verletzung von Matthjis de Ligt (24), der erst im Januar zurückerwartet wird. Zudem wird Min-jae Kim (27) beim Asien Cup weilen und damit einige Zeit fehlen. Mit Dayot Upamecano (25) steht nur noch ein weiterer Innenverteidiger im Kader.

