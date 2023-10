Mathys Tel sieht Zukunft beim FC Bayern - Absage an englischen Spitzenverein

Mathys Tel sorgt beim FC Bayern in der noch jungen Saison für Furore. Zwar kommt der Youngster bislang meist als Joker zum Einsatz, zeigt in den wenigen Minuten, die er von Thomas Tuchel bekommt, aber seine ganze Klasse. Nach zehn Spielen steht der 18-Jährige bereits bei sechs Treffern, ein weiteres Tor bereitete er vor. Dass Tel in der laufenden Spielzeit überhaupt bei den Münchenern spielt, war vor der Saison scheinbar gar nicht so sicher.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf X, vormals Twitter, schreibt, habe Tel im abgelaufenen Transferfenster Angebote von mehr als fünf Klubs erhalten, diese aber entschieden abgelehnt. Bei den Offerten soll es sich um Leihgeschäfte gehandelt haben. Eines soll Romano zufolge sogar von einem "wichtigen" Top-Klub in England gewesen sein.

Tel will noch lange beim FC Bayern spielen

Trotz zahlreicher Gerüchte erklärte Tels Berater im Sommer mehrfach, dass sich der französische U21-Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister durchsetzen und für Spielzeit kämpfen wolle. Das gelingt ihm bisher eindrucksvoll.