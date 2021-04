FC Bayern : Julian Nagelsmann neuer Rekordhalter – die 3 teuersten Trainer der Welt

Bayern München legt für den Shooting-Star der Trainer-Szene eine neue Rekord-Ablösesumme hin. Inklusive Prämien soll Nagelsmann 25 Millionen Euro in die Kassen von RB Leipzig spülen.

Nagelsmann tritt an der Säbener Straße das Erbe von Hansi Flick an. Der Erfolgscoach hatte seinen Wechsel-Wunsch jüngst öffentlich verkündet. "Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft", lobt Präsident Herbert Hainer.