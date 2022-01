FC Bayern : Marc Roca: "Habe zu keinem Zeitpunkt das Vertrauen in mich verloren"

Marc Roca steht nach den zahlreichen Corona-Ausfällen beim FC Bayern plötzlich regelmäßig in der Startelf des deutschen Rekordmeisters. Zuvor blieb der Spanier völlig außen vor. Selbstzweifel kamen in dieser beschwerlichen Phase aber niemals auf.

Roca war 2020 mit großen Ambitionen von Espanyol Barcelona an die Isar gewechselt. Zum Zuge kam der Sechser aber nur äußerst selten, was nicht spurlos an ihm vorüberging, wie er im Gespräch mit dem kicker erläuterte: "Natürlich waren schwierige Momente dabei, man möchte am liebsten sofort spielen, auf sich aufmerksam machen, sich innerhalb der Mannschaft wichtig fühlen."

Bis zum 15. Spieltag blieb Roca allerdings auch in dieser Saison nur eine Randfigur. Er absolvierte unter Julian Nagelsmann nicht eine Minute in der Bundesliga und wurde schon mit anderen Teams in Verbindung gebracht. Nach Informationen von Sport1 stand Eintracht Frankfurt als Abnehmer bereit.