"Die Spieler beobachten das" Bayern-Transferoffensive: Lothar Matthäus spricht eine Warnung aus

Der FC Bayern gab für Neuzugänge in diesem Sommer bereits über 50 Mio. Euro aus. Weitere Ausgaben sollen folgen. TV-Experte Lothar Matthäus (61) reibt sich ob dieser ungewohnten Großzügigkeit die Augen.

Der deutsche Rekordnationalspieler sprach bei BILD das Thema an, das etliche Kenner der heimischen Fußballszene im Moment umtreibt. "Ich wundere mich, woher plötzlich das viele Geld kommt." Die Bayern haben stets betont, im Vergleich mit den internationalen Topklubs, nicht so hohe Summen in Bezug auf Löhne und Ablösesummen bezahlen zu können.

Dass sein früherer Klub plötzlich die Spendierhosen anhat, überrascht Matthäus ungemein, wie er zugibt. "Es hieß zuletzt immer, man habe weniger zur Verfügung, auch wegen der Corona-Einbußen." Aus diesem Grund hätten schließlich die Vertragsverhandlungen mit Robert Lewandowski und Serge Gnabry stagniert.