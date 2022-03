Youri Mulder sicher : Einer wie Leon Goetzka? Ryan Gravenberch "würde bei Bayern durchstarten"

Es ist kein Geheimnis, dass Bayerns Trainer Julian Nagelsmann unzufrieden mit der Personalsituation in seinem Mittelfeld ist. Abhilfe soll Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam schaffen. Der frühere Schalker Youri Mulder empfiehlt dem deutschen Rekordmeister, diesen Transfer unbedingt zu tätigen.

"Er hat Qualitäten als Mittelfeldspieler, die du nicht oft findest", führt der Niederländer zu Beginn des Interviews mit Sport Bild ein, bevor er die Qualitäten Gravenberchs aufzählt. "Ryan ist ein sehr guter Techniker und torgefährlich, dazu aber körperlich enorm stark. Genau solche Spielertypen wollen die Bayern."

Youri Mulder war nach seinem Karriereende über mehrere Jahre beim FC Twente als Co-Trainer beschäftigt. Der 52-Jährige verfolgt die Erendivisie mit Freude und hat die Entwicklung von Gravenberch bei Ajax Amsterdam deshalb sehr genau verfolgt. Die unglaubliche Reife, die sein Landsmann in jungen Jahren schon an den Tag legt, beeindruckt ihn dabei am meisten.

"Das macht ihn so interessant für die größten Vereine. Ich denke, dass er bei Bayern durchstarten würde." Die Münchener sollen sich bereits mit Berater Mino Raiola in Verbindung gesetzt haben, um über einen Wechsel des 19-Jährigen zu diskutieren.

