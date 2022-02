"Beeindruckende Statistiken" : Robert Lewandowski würdigt Karim Benzema

Durchforstet man die Statistiken von Robert Lewandowski und Karim Benzema, hat der Superstar des FC Bayern aktuell mit 37 Pflichtspieltoren zwar noch immer die Nase gegenüber seinem Pendant von Real Madrid, das 24 Treffer zählt, vorne. Dennoch könnte die Anerkennung des Münchners fast nicht größer ausfallen.

"In den letzten Monaten hat er sich weiterentwickelt. Ich finde, er ist noch stärker geworden, hat ein kompletteres Spiel und beeindruckende Statistiken", spricht Lewandowski über Benzema in einem Interview mit der L'Equipe in den höchsten Tönen.