50 Millionen: Bekommt Thomas Tuchel endlich seinen Wunschsechser?

Thomas Tuchel will beim FC Bayern einen neuen Sechser - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern versuchte in der Frühphase des Transferfensters Declan Rice als neuen Abräumer zu verpflichten. Das gelang zwar nicht, aber jetzt scheint ein neuer Sechser auf dem Weg nach München zu sein.

Rice entschied sich jedoch gegen den FC Bayern und für einen Wechsel innerhalb Londons zum FC Arsenal. Da die Option Rice nun vom Tisch ist, hat sich der FC Bayern auf dieser Position anderweitig umgeschaut und ist nun anscheinend in Frankreich fündig geworden.

Mit seinen 1,92 Meter ist der Sohn von Lilian Thuram und Bruder des ehemaligen Gladbach-Spielers Marcus Thuram für die Position als Abräumer vor der Abwehr wie gemacht. Seine körperliche Präsenz würde dem Spiel der Bayern eine neue Option bieten, Joshua Kimmich könnte im Mittelfeld eine Position nach vorne schieben und als Spielmacher agieren.

Auch der BVB ist an Thuram interessiert

Der FC Bayern ist mit dem Interesse an dem groß gewachsenen Mittelfeldspieler jedoch nicht allein, denn auch der BVB und Vereine aus England zeigen an Khepram Thuram Interesse. Jedoch scheint der FC Bayern im Rennen um den 22-Jährigen laut der Zeitung tz die Nase vorne zu haben. Das könnte auch an den Forderungen von OGC Nizza liegen.

Denn die Franzosen fordern für Abräumer Thuram eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro, die Verantwortlichen des FC Bayern sind bereit diese Ablöse zu bezahlen, um Thomas Tuchel einen seiner Wunschspieler neben Harry Kane bereitzustellen. Auch damit die nächste Saison der Münchner keine von Leistungsschwankungen und internen Problemen, wie die vergangene Spielzeit, wird.

Verwendete Quellen

Tz, L'Equipe