FC Bayern : Belastungssteuerung: Manuel Neuer darf Trainingsplan eigenständig gestalten

Zur Steigerung der Moral sollten in einem Kollektiv in der Regel alle Teammitglieder die gleichen Aufgaben verrichten. In einer Fußballmannschaft bedeutet dies unter anderem, dass alle Spieler den gleichen Trainingsumfang absolvieren. Für Manuel Neuer gelten solche Regeln anscheinend nicht.