Benjamin Pavard: Beerbt ihn dieser Ligue-1-Star beim FC Bayern?

Benjamin Pavard (27) ist unzufrieden über seine Rolle beim FC Bayern. Der Franzose spielt am liebsten in der Innenverteidigung, kommt aber meistens hinten rechts zum Zug. Wegen seiner Verbitterung peilt er einen Abschied in diesem Sommer an. Einen Nachfolger sichtet Pavards Verein währenddessen in der Ligue 1.