Flucht vor De Ligt? Benjamin Pavard: Gerücht um Bayern-Abgang – Juve und Co. strecken sich

Der FC Bayern ist nicht nur aufgrund der Thematik Robert Lewandowski in steter Unruhe. Benjamin Pavard taucht nun ebenfalls – etwas überraschend – in der Reihe von Spielern auf, die den Rekordmeister verlassen könnten. Drei große Namen der Szene sollen die Situation beobachten.

Der Zugang von Noussair Mazraoui könnte eine Bewegung im Kader des FC Bayern auslösen, mit der keiner so wirklich gerechnet hat. Wie Sky berichtet, regt die neue Situation auf der Rechtsverteidiger-Position bei Benjamin Pavard an, eine Veränderung zu vollziehen.

Der amtierende Fußballweltmeister sieht sich zwar so oder so eher in der Innenverteidigung. Dort soll aber ein positives Gespräch mit Matthijs de Ligt stattgefunden haben, der Pavards Traum von seinem zukünftigen Einsatzgebiet zunichtemachen könnte.