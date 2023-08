Benjamin Pavard: Inter Mailand setzt FC Bayern Ultimatum – Deal droht endgültig zu platzen

Beim FC Bayern gab man sich am Montag in der Personalie Benjamin Pavard ziemlich entspannt. Anders sieht das offenbar die Planungsabteilung beim potenziell aufnehmenden Klub Inter Mailand, der dem FCB eine knappe Deadline setzt.

Jan-Christian Dreesen zeigte sich am Montag in der Causa Benjamin Pavard überraschend relaxt. So knapp vor Ende des Transferfensters sei das "ein komplexes Thema", äußerte sich der Vorstandschef des FC Bayern, der "recht zuversichtlich" sei, "dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster abschließen können".

FC Bayern und Inter Mailand bei Benjamin Pavard lange einig

Ob die Zuversicht schon bald weicht? Inter Mailand, das sich mit Pavard schon lange über einen Wechsel einig ist und auch mit den Bayern Übereinkunft hinsichtlich der Transfermodalitäten (30 Mio. Sockelablöse plus 3 Mio. Boni) fand, übt ultimativen Druck auf die bayrischen Verhandlungspartner aus.

Wie verschiedene italienische Medien, darunter tuttomercatoweb.com und der Transferexperte Gianluca Di Marzio berichten, setzt Inter den Bayern in Sachen Pavard nun eine Frist. Bis 15 Uhr an diesem Dienstag müssen die Bayern die Wechselfreigabe erteilen, ansonsten würde sich Inter anderen Personalien widmen.