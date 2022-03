FC Bayern : Haaland-Poker: Hat sich Bayern-Boss Oliver Kahn verplappert?

Der FC Bayern hat mit Robert Lewandowski einen der besten Mittelstürmer Europas in seinen Reihen. Da sich die Vertragssituation des Polen aber als verzwickt erweist, halten die Münchener ihre Augen nach Alternativen offen. Der Vorstandsvorsitzende könnte in diesem Zusammenhang einen unbeabsichtigten Wink gegeben haben.

Oliver Kahn wurde dabei beobachtet, wie er vor wenigen Tagen nach Monaco flog. Da der Berater von Dortmunds Erling Haaland, Mino Raiola, im Fürstentum wohnt, ließ die Reise des ehemaligen Welttorhüters schnell Gerüchte um einen Transfer aufkommen. Diese wollte Kahn nicht unkommentiert lassen.

"Es ist richtig, dass ich in Monaco war, ich war aber auch in London, man trifft ja nicht nur Spielerberater", erklärte der Titan dem Bezahlsender Sky vor dem Topspiel seiner Münchener gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1). "Ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich mit dem ein oder anderen Spielerberater trifft." Demnach kam es also zu einer Unterhaltung mit Mino Raiola.

Der Grund des Treffens ist weiterhin nicht bekannt

Nun ist der italienische Spielervermittler nicht nur für Erling Haaland zuständig, weshalb nach Kahns Aussagen immer noch nicht klar ist, über wen beim Treffen in Monaco gesprochen wurde. Der Bayern-Boss könnte sich unter anderem über Ryan Gravenberch erkundigt haben, der aktuell für Ajax Amsterdam aufläuft und großes Interesse beim deutschen Rekordmeister heraufbeschwor.

Mehr zum Thema