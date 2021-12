FC Bayern : Berater über Guardiolas Bayern-Abenteuer: "Gefallen an der Herausforderung"

Auch fünf Jahre nach seinem Abschied denken die meisten Fans des FC Bayern gerne an die Amtszeit von Pep Guardiola zurück. Der Katalane ließ einen dominanten und attraktiven Fußball spielen. Sein Vermittler verriet nun, wie es überhaupt zu dem Engagement beim deutschen Rekordmeister kam.

Nach vier Jahren als Coach beim FC Barcelona war Guardiolas Akku im Jahr 2012 erst einmal leer. Pep legte ein Sabbatjahr ein. Sein Agent Giovanni Branchini suchte allerdings schon das nächste Abenteuer für seinen Klienten und nahm dabei Bayern München ins Visier.

"Nach der langen Zeit in Barcelona musste er eine Pause einlegen", erinnert sich der Italiener im Podcast The Gab & Juls Show von ESPN. "Aber ich habe mir gedacht, dass er offen sein könnte für so eine große Herausforderung."