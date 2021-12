FC Bayern : Berater verrät: Matthijs de Ligt wäre fast beim FC Bayern gelandet

Matthijs de Ligt (22) sorgte vor drei Jahren mit Ajax Amsterdam weltweit für Aufsehen, als er in der Champions League bis ins Halbfinale stürmte. In der Folge buhlten zahlreiche Topclubs um den Innenverteidiger. Auch der FC Bayern München.

Juventus Turin legte im Sommer 2019 stolze 85 Millionen Euro Ablöse für Matthijs de Ligt auf den Tisch von Ajax Amsterdam. Damals war auch der FC Barcelona interessiert, der letztendlich aber "nur" de Ligts Ajax-Kollegen Frenkie de Jong für 75 Millionen ins Camp Nou transferierte.

De Ligts Berater Mino Raiola hat nun in einem Interview verraten, dass Bayern München ebenfalls starkes Interesse an den Niederländer zeigte. Seine Agentur hätte De Ligt "fast" nach München gebracht, so der Italiener gegenüber SPORT1. "Wir waren in sehr guten Gesprächen. Schade, dass es am Ende nicht geklappt hat."