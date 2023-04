Berater von Oliver Kahn schießt gegen Lothar Matthäus: "Hat eine Grenze überschritten"

Millionen Fernsehzuschauer waren am Samstagabend Zeuge eines scharfzüngigen Wortgefechts zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus. Aus dem Lager des FC Bayern werden nun schwere Vorwürfe gegen den TV-Experten erhoben.

Der Rekordnationalspieler bemängelte in seiner Funktion als Sky-Experte den Stil der Münchner Führungsetage bei der jüngsten Entlassung von Julian Nagelsmann – und bezichtigte Kahn sogar der Lüge. An der Säbener Straße schäumen sie.

Im Rahmen des Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund gerieten Oliver Kahn und Lothar Matthäus zwar nicht in der Art und Weise des geführten Gesprächs, sondern inhaltlich heftig aneinander.

Axel Kahn fügt außerdem an: "Das gehört sich nicht. Er ist sich der Tragweite seiner Aussage nicht bewusst und wäre gut beraten, sich noch einmal zu hinterfragen." Bei den Bayern herrscht nach Matthäus' Aussagen in Richtung seines Ex-Klubs, bei dem er eine bewegte Vergangenheit hat, also ziemliche Missstimmung.

Nagelsmann war nach dem 1:2 gegen Leverkusen vor der Länderspielpause in den Skiurlaub gefahren und konnte daher nicht persönlich über seine Entlassung informiert werden. Laut Oliver Kahn versuchte die bayrische Vereinsführung mehrfach, Nagelsmann zu erreichen.

