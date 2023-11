Mathys Tel will sich Bayern-Stammplatz erarbeiten: "Lernen ist der Schlüssel"

Dazu kam es nicht, auch weil Harry Kane und Leroy Sane zuletzt komplett "on fire" waren, Kingsley Coman endlich einmal über einen längeren Zeitraum fit war und auch Jamal Musiala erstarkte. So blieb es dabei, dass Tel weiterhin nur eingewechselt wurde.

Langfristiges Ziel: Stammspieler

"Im Moment habe ich die Statistiken eines Edeljokers, langfristig ist es natürlich nicht das, was ich möchte. Aber so ist es gerade, und ich will weiter dazulernen, um eine größere Position im Team einnehmen zu können. Es ist mein Motto, dass du lernen musst, was es heißt, klein zu sein, wenn du groß werden willst. Lernen ist der Schlüssel", fasste Tel seine aktuelle Situation zusammen.

Noch macht Tel also keine Anstalten Ansprüche zu stellen und schaut positiv in die Zukunft bei den Bayern. Am Donnerstag durfte er in der französischen U21 ebenfalls nicht von Beginn an ran. Er wurde beim Duell mit der Juniorenauswahl der Österreicher (0:2) aber immerhin eingewechselt.

