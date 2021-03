FC Bayern : "Beste Nummer 9": Ciro Immobile adelt Robert Lewandowski

Am Mittwochabend stehen sich Ciro Immobile und Robert Lewandowski im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegenüber. Vor dem Aufeinandertreffen nimmt sich der Italiener kurz Zeit, um über seinen Konkurrenten vom FC Bayern zu schwärmen.

Die Torjägerqualitäten von Ciro Immobile sind in diesem Duell besonders gefragt. Da der FC Bayern das Achtelfinalhinspiel auswärts mit 4:1 gegen Lazio Rom gewann, sind die Chancen der Biancoceleste auf den Einzug in das Viertelfinale der Champions League verschwindend gering.

Im Gespräch mit SKY ITALIA erklärt Immobile, dass er in jedem Fußballspiel, das er sich anschaue, die jeweiligen Stürmer analysiere. "Der Egoismus ist ein Teil jedes Stürmers. Wenn wir das Tor sehen, denken wir nur daran. Es ist eine Frage des Instinkts."

Immobiles Instinkt schlug in dieser Saison schon 19-mal in 30 Pflichtspielen zu. "Viele meiner Tore resultieren aus Arbeit, Teamplay und Bewegungen, und andere sind reiner Instinkt", sagt der mittlerweile 31-Jährige, der in der Vorsaison mit starken 36 Toren den Golden Shoe gewann – noch vor dem späteren Weltfußballer Lewandowski, den er allerdings sehr bewundert.