Vertragspoker mit Goretzka: Bayern-Direktor enthüllt seltsames Detail

Leon Goretzka (28) hat im Herbst 2021 einen neuen Fünfjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Als sich die Verhandlungen in die Länge zogen, wurde Marco Neppe (36), der technische Direktor der Münchener, kurzerhand kreativ.

Im vereinseigenen Podcast sprach Neppe ein bisschen aus dem Nähkästchen und nahm dabei Bezug auf die Vertragsverhandlungen mit Goretzka, die sich von Anfang positiv gestalteten.

"Wir hatten direkt sehr gute Gespräch mit Leon, was jetzt nicht überraschend ist bei einem Spieler, der schon so gestanden und professionell ist", sagte Neppe, der sich in einem der Meetings jedoch ein bisschen langweilte.

"Wir waren dann in dieser Konstellation zu dritt zusammen: Brazzo (Hasan Salihamidzic), Leon und ich. Und wenn drei Leute am Tisch sitzen, bist du auch des Öfteren nur Zuhörer", berichtete der technische Direktor des deutschen Rekordmeisters.