Bleibt der FC Bayern wieder auf Bouna Sarr sitzen?

Der FC Bayern will das Missverständnis mit Bouna Sarr beenden. Was dafür vonnöten ist, sind ausreichend Interessenten. Die halten sich aber arg in Grenzen.

Sarr berührte in dieser Saison überhaupt erst einmal Pflichtspielrasen, vor zwei Wochen wurde er in Bremen (2:1) in den Schlussminuten eingewechselt. Das war es dann auch schon mit den sportlichen Erfahrungen in der laufenden Runde.

Vor drei Jahren wurden acht Millionen Euro in den Transfer investiert, auf absoluter Empfehlung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Sarr schon länger im Blick hatte. Heute entpuppt sich dieses Investment als Fehleinkauf, Sarr kommt lediglich auf 28 Einsätze. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

