Boni enthüllt: Julian Nagelsmann kann für den FC Bayern noch teurer werden

Julian Nagelsmann (34) kostete den FC Bayern 21 Millionen Euro Ablöse bei seinem Wechsel von RB Leipzig an die Säbener Straße. Wie jetzt herauskommt, könnte der junge Coach den Sachsen noch einige Millionen mehr einbringen.

Nach Informationen der Sport Bild kann die Nagelsmann-Ablöse erfolgsabhängig auf 25 Mio. ansteigen. Sollte der Rekordmeister mit Nagelsmann am Ruder bis zu dessen Vertragsende am 30. Juni 2026 in drei Spielzeiten mindestens einen Titel holen, werden demnach vier Millionen fällig.

Der erste von drei Schritten zu den Extra-Millionen für RB Leipzig ist bereits gemacht. Am Wochenende sicherte sich der FC Bayern durch einen 3:1-Erfolg über Borussia Dortmund vorzeitig die zehnte Meisterschaft in Folge.