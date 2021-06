FC Bayern : Boss-Wechsel: Rummenigge übergibt Führung früher an Kahn

Der seit langem geplante Führungswechsel beim FC Bayern München findet allem Anschein nach früher als ursprünglich geplant statt. Nach Informationen des Fußballmagazins KICKER übergibt Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sein Amt am Monatsende an Oliver Kahn.

Eigentlich sollte Rummenigge das Zepter erst am Jahresende an den ehemaligen Welttorhüter übergeben, nun wird Kahn bereits ein halbes Jahr zuvor der große Boss beim deutschen Rekordmeister. Der Zeitpunkt sei besser, so der KICKER. Denn am 30. Juni endet auch das Geschäftsjahr der Bayern.

Rummenigge, der während seiner aktiven Zeit ein Jahrzehnt im Trikot der Münchner auf dem Rasen stand, ist seit 30 Jahren im Management der Bayern beschäftigt.

In der Ära des ehemaligen Nationalstürmers räumte der Vorzeigeverein 21 Meisterschaften und 14 Pokalsiege ab. Auch international gab es viel Grund zur Freude, unter anderem gewannen die Bayern dreimal die Champions League.