FC Bayern : Bouna Sarr dachte nie an Abgang - spielte lange mit Knieschmerzen

Bouna Sarr hatte sich in den vergangenen anderthalb Jahren nicht mit dem Gedanken beschäftigt, den FC Bayern zu verlassen. Ein Abgang sei ihm "nie in den Sinn" gekommen, berichtet der Außenverteidiger im Interview mit der L'Equipe.

Eine Bewertung seiner Situation werde gemeinsam mit dem deutschen Rekordmeister im Juni vorgenommen. Sarr hofft beim Afrika-Cup, dessen Ausrichtung wegen der Corona-Pandemie in der Schwebe steht, auf Spielpraxis zu kommen. Mit dem Senegal trifft er in der Gruppe B auf Simbabwe, Guinea und Malawi. Sarr will sich mit starken Leistungen aus der Reservistenrolle winden.