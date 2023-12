Brasilianisches Wunderkind auf dem Radar von Bayern und Dortmund

Einst verzückten spätere Größen wie Ronaldo, Adriano oder Ronaldinho die Welt mit Tricks und Toren, schafften es so auf die Wunschzettel, und später auch in die jeweiligen Reihen der europäischen Spitzenvereine. Auch die nachfolgenden Generationen um Neymar, Vinicius Junior oder Rodrygo verschlug es nach Europa. Nun steht wohl das nächste Ausnahmetalent in den Startlöchern. Sein Name: Estevao Willian.

Europaweit hoch im Kurs

Der 16-Jährige steht bei Palmeiras in Brasilien unter Vertrag, sorgte zuletzt bei der U17-Weltmeisterschaft für Furore. Vier Tore schoss das Wunderkind für die brasilianische Nationalmannschaft, bevor sie im Viertelfinale an Argentinien scheiterte.

Teamtalk bringt den 2007 geborenen Edeltechniker nun mit einigen europäischen Giganten in Verbindung. So schrieb das englische Portal über den in seiner Heimat "Messinho" genannten Flügelstürmer, dass Interesse aus England, insbesondere von Chelsea, Manchester City und seit neuestem, Manchester United herrschen würde.

Doch auch in Deutschland soll der bis 2025 an seinen Verein gebundene WM-Teilnehmer hoch im Kurs stehen. So nannte die englischsprachige Website den FC Bayern und Borussia Dortmund als Interessenten.

Ausstiegsklausel im Vertrag

Nahezu alle europäischen Top-Vereine, darunter natürlich auch Real Madrid, die mit Spielern aus Brasilien schon so oft gute Erfahrungen machten, würden Estevao beobachten. Der Spieler selbst, sei allerdings großer Barcelona-Anhänger, so Teamtalk weiter.

Man darf also gespannt sein, wann und vor allem wo, Willian einmal landen wird. Ein Europa-Wechsel ist wohl nur eine Frage der Zeit, denn die Berater des "Wunderkinds" ließen eine Ausstiegsklausel in dessen Vertrag einbauen. Die besten Karten im Werben um Messinho werden derzeit dem Vernehmen nach Barça und Real Madrid eingeräumt.

