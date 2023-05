BVB zieht bei Edson Alvarez das Tempo an – Transfer bis Ende Mai angestrebt

Edson Alvarez ist bei Borussia Dortmund offenbar der Wunschspieler für die kommende Saison. Im Bild-Podcast Bayern-Insider wird darüber gesprochen, dass der BVB erstens begeistert von dem 25-Jährigen ist und ihn zweitens so schnell wie möglich in den Westen Deutschlands holen möchte.

Konkurrenz macht sich da aus der Bundesliga breit, doch der FC Bayern sei noch nicht so weit in seinen Bestrebungen, Alvarez an Bord zu holen. In den schwarz-gelben Büros herrscht daher eine gewisse Frustration vor.

Die Verantwortlichen wussten offenbar, dass sie ganz gute Karten haben und hätten den Deal gerne fernab der breiten Öffentlichkeit gemacht – und empören sich deshalb darüber, dass inzwischen überall Gerüchte zu lesen sind. Der BVB will den Transfer bis Ende dieses Monats über die Bühne bringen.