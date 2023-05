Bye bye Bayern? Sadio Mane auf Wunschliste von Trainer-Guru

Sadio Mane hat angeblich das Interesse des AS Rom erweckt - Foto: / Getty Images

Sadio Mane (31) darf den FC Bayern Medienberichten zufolge verlassen, wenn eine angemessene Ablösesumme fließt. Aus der Serie A bringt sich nun offenbar ein Spitzenverein in Stellung.

Sadio Mane war im vergangenen Sommer der Königstransfer von Hasan Salihamidzic. Der für bis zu 41 Millionen Euro Ablösesumme vom FC Liverpool geholte Senegalese entpuppte sich bisher sportlich aber als Enttäuschung.

Auch zwischenmenschlich scheint der Neuzugang kein Vorzeigespieler zu sein, zumindest lässt seine Handgreiflichkeit gegenüber Leroy Sane dies vermuten. Für seine Attacke auf den Mannschaftskollegen wurde der 31-Jährige mit einer Rekord-Geldstrafe (350.000 Euro) belegt.

Der Großverdiener, der an der Säbener Straße mehr als soll 20 Millionen Euro brutto pro Jahr einstreichen soll, darf den Rekordmeister der Bild-Zeitung zufolge verlassen. Die AS Roma meldet laut CBS Sports-Reporter Ben Jacobs Interesse an.