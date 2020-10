Chelsea : FC Bayern & Callum Hudson-Odoi: Was ist da los?

So viel ist zumindest klar: Der FC Bayern bemüht sich erneut um eine Zusammenarbeit mit Callum Hudson-Odoi. Entsprechend machte auch die BILD-Zeitung in dieser Sache noch mal Druck und behauptete am Donnerstag, die Verhandlungen seien in vollem Gange.

SKY ging sogar noch einen Schritt weiter und verbreitete, dass die Gespräche zwischen dem Münchner Topverein und dem FC Chelsea "sehr, sehr gut" laufen würden und sich tatsächlich ein Wechsel anbahne.

Wenig später setzte der Bezahlsender noch einen drauf und berichtete, es habe "einen Durchbruch in den Gesprächen" gegeben. Demnach soll es eine Leihe plus Kaufverpflichtung für die Bayern im Sommer 2021 geben.