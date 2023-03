Thomas Müller "jagt" Cristiano Ronaldo und Messi

Thomas Müller ist Dauergast in den K.o.-Spielen der Champions League - Foto: / Getty Images

Thomas Müller zog mit dem FC Bayern am gestrigen Mittwoch ins Viertelfinale der Champions League ein. Wieder einmal. Das Eigengewächs der Münchner ist Dauergast in den K.o.-Spielen der Königsklasse.

Für Müller, der gegen Paris Saint-Germain in der Startformation des deutschen Rekordmeisters stand, war es bereits das 65. K.o.-Spiel in der Champions League. Damit landet der Weltmeister von 2014 auf dem dritten Rang der Spieler mit den meisten Einsätzen in Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Mehr K.o.-Spiele auf dem Buckel haben nur Lionel Messi (77) und Cristiano Ronaldo (85). Während CR7 den Titel mit Real Madrid viermal und mit Manchester United einmal gewann, kommt Messi mit Barça auf vier Champions-League-Titel, Thomas Müller mit den Bayern auf zwei.

In der ewigen Torschützenliste der Champions League ergibt sich ein ähnliches Bild. Cristiano Ronaldo führt auch hier die Rangliste an, kommt auf 140 Tore, Leo Messi folgt mit 129 Treffern auf dem zweiten Rang.