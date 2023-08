Chelsea lehnt ersten Bayern-Vorschlag für Trevoh Chalobah ab

Trevoh Chalobah steht wenige Tage vor Transferschluss ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Laut dem Journalisten Fabrizio Romano hat der deutsche Rekordmeister inzwischen Kontakt zum FC Chelsea aufgenommen.

Trevoh Chalobah: FC Bayern fängt sich erste Chelsea-Absage ein

Den ersten bayrischen Vorstoß sollen die Blues allerdings abgelehnt haben. Dabei handelte es sich angeblich um die Anfrage betreffend einer Ausleihe plus Kaufoption des 24-Jährigen, die von den Westlondoner Entscheidern postwendend zurückgewiesen wurde.

Sollten die Bayern Chalobah unbedingt verpflichten wollen, dann also nur gegen einen festen Transfer. Laut Sky stand Thomas Tuchel am Montag persönlich mit Chalobah in Kontakt. Der Bayern-Trainer will den Deal mit seinem ehemaligen Schützling unbedingt zum Abschluss bringen.