Kingsley Coman adelt "großartigen" Kane: "Wusste nicht, dass er so gut ist"

22 Tore hat Harry Kane nach 20 Spielen für den FC Bayern, seit er im Sommer für knapp 100 Millionen Euro verpflichten worden war. Sämtliche Rekorde pulverisierte der Engländer bereits und könnte auch den 41 Tore-Rekord von seinem Vorgänger Robert Lewandowski brechen, wenn er so weiter macht.

Was Kane besser macht als Lewandowski

Auch Teamkollege Kingsley Coman zeigt sich beeindruckt von Kanes Qualitäten: "Ich wusste, dass er gut ist, aber ich wusste nicht, dass er so gut ist", erklärte der Offensivspieler der Münchener gegenüber Sky. Es sei "schön, einen solchen Stürmer im Team zu haben", so der Franzose über den Engländer.

Coman sei es gewohnt "mit großartigen Angreifern zusammenzuspielen." Als Beispiele nennt er "Robert Lewandowski, Karim Benzema oder damals Carlos Tevez bei Juventus. Es ist schön, wenn jemand da ist, auf dessen Tore man sich verlassen kann."

Doch eines hat Kane laut Coman den anderen voraus: "Er ist mehr Teamplayer als die anderen Stürmer, mit denen ich zusammengespielt habe", meinte der Flügelspieler. Kane sei "nicht egoistisch. Normalerweise sind die meisten Neuner egoistisch."

Coman lobt Spielmacher-Qualität von Kane

Die Hauptaufgabe eines Stürmers sei es, "viele Tore zu erzielen, und das ist der Grund, warum sie so viele Tore erzielen", so Coman, der die Spielmacher-Qualität von Kane lobt: "Momentan erzielt er so viele Tore, aber er verschafft mir, Leroy Sane und allen anderen immer wieder super Räume." Das zeigen seine acht Vorlagen. Auch beim 1:0-Sieg gegen Manchester United legte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft den Siegtreffer von Coman sehenswert vor.

