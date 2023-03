PSG-Star erklärt den Sieg-Plan gegen den FC Bayern

Paris Saint-Germain spielt am Mittwoch kommender Woche gegen den FC Bayern um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Danilo Pereira weiß, was die Fehler im Hinspiel waren und sieht PSG nun wesentlich besser vorbereitet.

Danilo Pereira blickt positiv auf das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern. "Wir wissen, dass wir mental nicht auf der Höhe waren", analysiert der Abräumer von Paris Saint-Germain gegenüber der AFP die 0:1-Niederlage im Hinspiel, "aber wir haben uns verändert."

Pereira weiter: "Jetzt sind wir mental bereit und körperlich wird auch alles bereit sein. Ich denke, das ist es, was gefehlt hat." Bei PSG ist die Stimmung in den vergangenen Wochen ziemlich gereizt. Erst ging das Prestigeduell gegen Marseille im Achtelfinale des Coupe de France verloren, dann folgte die Liganiederlage in Monaco, um später auch noch den Bayern zu unterliegen.

Pereiras Herangehensweise vor dem Stimmungstest gegen die Bayern ist am Ende ganz einfach: "Wenn wir verlieren, sind wir ausgeschieden, wenn wir gewinnen, sind wir qualifiziert. So müssen wir dieses Spiel angehen. Wir müssen mit der Mentalität nach München fahren, alles zu geben, wie wir es in Marseille getan haben."