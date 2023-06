Billig-Knipser: Darum könnte Niclas Füllkrug die beste Lösung für den FC Bayern sein

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Stürmer-Namen beim FC Bayern gehandelt werden: Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Victor Osimhem (SSC Neapel), Harry Kane (Tottenham) oder Dusan Vlahovic (Juventus). Die Bayern wollen und müssen nach der letzten Saison auf dem Transfermarkt handeln. Auch Niclas Füllkrug (Werder Bremen) wurde schon ins Spiel gebracht.

So mancher Experte wünscht sich Niclas Füllkrug in der neuen Saison im roten Trikot des FCB. Derzeit ist auf dem Transfermarkt alles möglich. Doch viele Fans wollen keine teuren Weltstars wie Sadio Manè mehr, der wohl abgegeben wird. Um den Ex-Liverpooler gab es zu viel Kabinen-Theater, zu wenig Tore, zu wenig Spielzeit. Auch die 22 Millionen Jahresgehalt sind den Fans aufgestoßen.

Füllkrug bei den Fans beliebt

Der deutsche Holzfällertyp Füllkrug mit der uneitlen Zahnlücke hat dagegen viel Kredit bei den Bundesliga-Fans - auch im Süden. Bei vielen Bayern-Fanclubs in Deutschland und in Münchens Biergärten wird in den höchsten Tönen von Füllkrug gesprochen. Sein schnörkelloses Knallertor bei der WM 2022 gegen Spanien war der einzige Lichtblick der deutschen Nationalmannschaft. Der Rest war bekanntlich eher peinlich.

Brisant: Bisher gab es weder von Bremen noch Füllkrug ein Dementi. Mit anderen Worten: Alles ist möglich! Bremens Sportchef Frank Baumann lässt alles offen: "Wir werden die Situation bewerten, wenn wir wissen, was wir bekommen würden."