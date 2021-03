FC Bayern : David Alaba: Barça oder Real Madrid? Entscheidung soll bald fallen

Weitere gehandelte Klubs wie Tottenham und Manchester United dürften im Alaba-Poker ebenfalls chancenlos sein. Alaba will nicht in die Premier League wechseln, Manchester City sagte er bereits zuvor ab.

Neben PSG fragte auch Chelsea bei Alaba an. Doch auch für das Angebot der Blues hatte der 28-Jährige eine Absage übrig. Vor allem Trainer Thomas Tuchel soll sich eine Zusammenarbeit mit Alaba gewünscht haben.

Real Madrid Favorit, Barça baggert noch

Der Abwehrallrounder will in die Primera Division. Real Madrid ist in der Favoritenstellung. Laut der Tageszeitung ABC gibt es bereits eine Einigung zwischen beiden Parteien.

Der FC Barcelona mit dem neu gewählten Präsidenten Joan Laporta hat allerdings laut SKY eine Alaba-Verpflichtung noch nicht aufgegeben. Die endgültige Entscheidung soll in Kürze fallen. Derzeit stehen die Chancen angeblich bei 50:50.