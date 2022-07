Auch Barça will ihn Falls De Ligt nicht kommt: Jules Kounde bei Bayern als neuer Abwehrchef im Gespräch

Warum der FC Bayern um einen neuen Abwehrspieler kämpft? Obwohl das Team von Julian Nagelsmann die Bundesliga im letzten Jahr abermals dominierte, blieb Stammkeeper Manuel Neuer nur in zehn Partien ohne Gegentor. Besonders Neuzugang Dayot Upamecano gab in der Hintermannschaft mit seinen wiederholten Patzern eine unglückliche Figur ab. Bayern-Boss Oliver Kahn erklärte jüngst im Kicker, in der Zentrale fehle es an Führungsstärke.