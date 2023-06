Alternative zu Declan Rice: FC Bayern nimmt WM-Star ins Visier

Wie die tz vermeldet, ist Sofyan Amrabat (26) ins Blickfeld der Münchener gerückt. Dem Mittelfeldspieler gelang es mit der AC Florenz in dieser Saison bis ins Endspiel der UEFA Conference League vorzurücken.

Darüber hinaus sorgte Amrabat im Winter mit seinem Heimatland Marokko für Furore, als er bei der WM in Katar erst im Halbfinale an Frankreich (0:2) scheiterte. Genügend Aufmerksamkeit hat der Rechtsfuß zuletzt also auf sich vereint.

Da Amrabats Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, dürfte die Fiorentina darüber hinaus offen für Angebote sein. Der FC Bayern sollte sich allerdings auf zähe Verhandlungen einstellen.